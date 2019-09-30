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вчера 21:53
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ДТП с поездом на станции Шамалган: в каком состоянии пострадавшие дети
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В каком сейчас состоянии пострадавшие дети в ДТП с поездом на станции Шамалган, рассказали врачи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Состояние 5-летнего ребенка все еще тяжелое. Наблюдается улучшение динамики, она разговаривает, принимает пищу. Вторая девочка 3 лет в коме, отключена от искусственной вентиляции легких, дышит самостоятельно. Пациентке городской клинической больницы №7 проведена операция, состояние средней тяжести, операция проведена успешно, в динамике наблюдается улучшение», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.
Отметим, 5-летняя пострадавшая в ДТП пришла в сознание 22 сентября. Ей сделали трепанацию черепа.
Дети с 19 сентября находятся в Центре детской неотложной медицинской помощи Алматы. Их мама ранее была доставлена в городскую клиническую больницу №7.
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