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ДТП с поездом на станции Шамалган: в каком состоянии пострадавшие дети

30 Сентября 2019 16:36
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ДТП с поездом на станции Шамалган: в каком состоянии пострадавшие дети

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В каком сейчас состоянии пострадавшие дети в ДТП с поездом на станции Шамалган, рассказали врачи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Состояние 5-летнего ребенка все еще тяжелое. Наблюдается улучшение динамики, она разговаривает, принимает пищу. Вторая девочка 3 лет в коме, отключена от искусственной вентиляции легких, дышит самостоятельно. Пациентке городской клинической больницы №7 проведена операция, состояние средней тяжести, операция проведена успешно, в динамике наблюдается улучшение», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

Отметим, 5-летняя пострадавшая в ДТП пришла в сознание 22 сентября. Ей сделали трепанацию черепа.

Дети с 19 сентября находятся в Центре детской неотложной медицинской помощи Алматы. Их мама ранее была доставлена в городскую клиническую больницу №7.

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Ключевые слова: Алматинская область, ДТП, Здравоохранение,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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