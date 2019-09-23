ДТП с поездом: алматинский врач рассказал о состоянии ребенка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель главврача Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Динмухамед Рузуддинов рассказал о состоянии девочки, которая пришла в сознание после ДТП с поездом в Шамалгане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера, 22 сентября, старший 5-летний ребенок был снят с аппарата искусственной вентиляции лёгких. В настоящее время он в сознании, разговаривает, кушает. Был переведен в нейрохирургическое отделение. Он в повторном операции не нуждается. На данный момент проводим лечение – препаратом улучшающее мозговое кровообращение и микроциркуляцию, после лечения в нашем стационаре ему требуется реабилитация. Для этого мы через некоторое время планируем его перевести во вторую детскую больницу. Состояние его пока тяжелое стабильное. Ребенок знает своих родителей. Ему еще будет проводиться консультация психологов», - сказал заместитель главврача.

По его словам, второй ребенок еще лежит без сознания в крайне тяжелом состоянии. Он пока на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

«У него диффузное аксональное повреждение головного мозга. Такая травма относится к крайне тяжелым черепно-мозговым травмам. К сожалению, достаточно часто такие травмы встречаются у детей после падения с высоты, а также после падения с гироскутеров . Но, мы сейчас с нашей стороны делаем все возможное для ребенка», - добавил врач.

Отметим, ранее Динмухамед Рузуддинов рассказал, что старшему ребенку была проведена операция по трепанации черепа. 19 сентября двое детей 3 и 5 лет транспортированы в центр детской неотложной помощи. Их мама была доставлена в городскую клиническую больницу № 7 для проведения операции.

Напомним, ДТП с поездом произошло 15 сентября в 19 часов 08 минут на перегоне Аксенгир – Чемолган. Подробности происшествия ранее рассказали в КТЖ.