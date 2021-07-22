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ДТП с мотоциклом в Алматы: состояние ребенка оценили врачи

22 Июля 2021 17:51
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ДТП с мотоциклом в Алматы: состояние ребенка оценили врачи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Состояние ребенка, сбитого мотоциклистом на площади Республики, прокомментировали врачи Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Ребенок доставлен в Центр детской неотложной медицинской помощи. У него открытая черепно-мозговая травма, травмы органов брюшной полости, органов грудной клетки, перелом плеча правой руки. Произведена операция по поводу разрыва печени. Сейчас пациент находится в реанимации. Состояние крайне-тяжелое», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

Напомним, 19 июля около 22:00 часов мотоциклист, следуя по улице Сатпаева в западном направлении, напротив здания №4, площадь Республики, допустил наезд на двух пешеходов - гр. Н. 1976 года рождения и несовершеннолетнего М. 2015 года рождения, которые пересекали проезжую часть в неположенном месте.

В результате ДТП женщина была доставлена в отделение реанимации, где скончалась от полученных травм, несовершеннолетний М. был доставлен в отделение реанимации в одну из больниц города.


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#Алматы   #ДТП   #Происшествия   #Здравоохранение  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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