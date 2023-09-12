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    14:05, 12 Сентябрь 2023 | GMT +6

    ДТП с казахстанскими туристами в Турции: консул на связи с правоохранительными органами

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    Фото: haberglobal.com.tr
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил о проводимом следствии по смертельному ДТП в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас идет следствие. Наш консул на связи с местными правоохранительными органами, также с адвокатами потерпевших», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

    Он также порекомендовал отдыхающим в Турции казахстанцам убедиться в безопасности турпоездок.

    «Хотелось бы сказать нашим гражданам, которые сейчас отдыхают в Турции, либо в других странах, прежде чем выезжать на какие-либо экскурсии, убедитесь, что это безопасно и соблюдайте правила той страны. Ваша безопасность в ваших руках», - добавил представитель МИД.

    30 июля утром в турецком городе Алания произошло ДТП. Столкнулись микроавтобус и грузовик. В автобусе находились казахстанцы. Сообщалось, что из 12 граждан Казахстана двое находятся в состоянии средней тяжести. Их уже прооперировали, вся необходимая медицинская помощь им оказывается. У остальных 10 соотечественников, в том числе у 4 детей, состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет. У всех есть медицинская страховка.

    31 июля утром в результате тяжелых травм скончался один из казахстанских туристов.


    Теги:
    Другие государственные органы Международная деятельность РК МИД РК Турция Соотечественники ДТП для mail.ru Международная деятельность
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