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    16:57, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    ДТП с каретой скорой помощи произошло в Алматы: есть пострадавший

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы карета скорой помощи врезалась в легковой автомобиль, есть пострадавший, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео ДТП появилось в сети Instagram. Отмечается, что авария произошла на улице Сейфуллина, выше Ташкентской.

    В пресс-службе Департамента полиции уточнили, что ДТП случилось 5 апреля.

    «Водитель А., управляя автомобилем марки «Hyundai H 350», следуя по проспекту Сейфулина в южном направлении по полосе встречного движения и напротив здания 404 совершил столкновение с автомобилем марки «ВАЗ 2115», под управлением водителя Д., который следуя в попутном направлении, совершал маневр разворота в обратную сторону. В результате ДТП пострадал водитель Д. 1996 года рождения. После осмотра врачей он оставлен на месте. Материал расследуется Управлением полиции Алмалинского района», - сообщил начальник Управления дознания ДП города Алматы майор полиции Олжас Шарипов.





    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Главная Видео Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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