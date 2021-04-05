ДТП с каретой скорой помощи произошло в Алматы: есть пострадавший

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы карета скорой помощи врезалась в легковой автомобиль, есть пострадавший, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео ДТП появилось в сети Instagram. Отмечается, что авария произошла на улице Сейфуллина, выше Ташкентской.

В пресс-службе Департамента полиции уточнили, что ДТП случилось 5 апреля.

«Водитель А., управляя автомобилем марки «Hyundai H 350», следуя по проспекту Сейфулина в южном направлении по полосе встречного движения и напротив здания 404 совершил столкновение с автомобилем марки «ВАЗ 2115», под управлением водителя Д., который следуя в попутном направлении, совершал маневр разворота в обратную сторону. В результате ДТП пострадал водитель Д. 1996 года рождения. После осмотра врачей он оставлен на месте. Материал расследуется Управлением полиции Алмалинского района», - сообщил начальник Управления дознания ДП города Алматы майор полиции Олжас Шарипов.







