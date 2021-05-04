ДТП с грузовиком и легковым автомобилем в Алматинской области: погиб человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На автодороге «Алматы-Кокпек-Коктал» в столкновении грузовика и легкового автомобиля погиб человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места происшествия появилось в Instagram.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области уточнили, что ДТП произошло сегодня около 11:45 часов на 24 км автодороги «Алматы-Кокпек-Коктал».

По предварительным данным, 23-летний водитель автомашины «Toyota», двигаясь в восточном направлении близи села Панфилова, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовой автомашиной марки «HOWO».

«В результате аварии от полученных травм на месте скончался 32-летний пассажир Toyota, а водитель легковушки с различными телесными ранениями доставлен в ЦРБ города Талгар. По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены экспертизы», - сообщили в полиции.