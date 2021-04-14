ДТП с автобусом возле ТРЦ в Алматы: озвучены результаты экспертизы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В прокуратуре Алматы предоставили информацию о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с участием автобуса возле ТРЦ «Мега», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщается, что по данному факту ДП Алматы 27 февраля начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

«В рамках досудебного расследования УД ДП Алматы, по делу назначен ряд соответствующих экспертных исследований. Согласно экспертному заключению в крови водителя автобуса следов употребления алкогольных и наркотических средств не обнаружено. В результате ДТП погиб один человек.

В целях установления причины ДТП и технического состояния автобуса назначена соответствующая экспертиза», - сообщили в прокуратуре.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В интересах следствия, данные досудебного расследования в остальной части не подлежат разглашению (ст.201 УПК РК).

Напомним, 27 февраля на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Макатаева в Алматы произошло крупное ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей. Несколько человек пострадали. Позже одна из пострадавших женщин скончалась в больнице. В департаменте полиции рассказали подробности аварии.