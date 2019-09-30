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ДТП с автобусом в Алматинской области: врачи рассказали о состоянии школьников

30 Сентября 2019 18:06
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ДТП с автобусом в Алматинской области: врачи рассказали о состоянии школьников

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О состоянии пострадавших в ДТП с участием автобуса со школьниками в Алматинской области рассказали врачи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В Центр детской неотложной помощи города Алматы доставлено 26 детей.

«После осмотра мультидисциплинарной бригадой госпитализировано 5 детей 13-15 лет. Остальные отправлены на амбулаторное лечение. Одной девочке 14 лет выставлен диагноз: компрессионный перелом l поясничного позвонка. Госпитализирована в нейрохирургическое отделение. Состояние средней тяжести в динамике без ухудшений. Остальным детям выставлен диагноз: ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Ушибы мягких тканей. Все госпитализированы в нейрохирургическое отделение. Состояние у всех средней тяжести в динамике без ухудшений. Лечение получают в полном объёме», - сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

Напомним, ДТП с участием автобуса со школьниками в Алматинской области произошло 28 сентября.

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Ключевые слова: Алматы, Алматинская область, Происшествия,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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