ДТП с автобусом произошло в Алматы

В Алматы водитель автобуса выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с внедорожником, есть пострадавший, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео дорожно-транспортного происшествия распространяется в соцсетях. Как информировали в дежурной части местной полицейской службы, столкновение произошло накануне утром в Турксибском районе.

— На пересечении улиц Жумабаева и Кассина столкнулись автобус, выехавший на перекресток на запрещающий сигнал светофора, и автомашина марки Mitsubishi. В результате столкновения пострадал пассажир внедорожника. Он был госпитализирован, — прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Турксибского района.

Стоит отметить, что в мегаполисе участились аварии с автобусами. За последние четыре года произошло около тысячи дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта.