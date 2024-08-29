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    19:23, 28 Август 2024 | GMT +6

    ДТП с автобусом произошло в Алматы

    ДТП с автобусом произошло в Алматы
    Фото: кадр из видео

    В Алматы водитель автобуса выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с внедорожником, есть пострадавший, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Видео дорожно-транспортного происшествия распространяется в соцсетях. Как информировали в дежурной части местной полицейской службы, столкновение произошло накануне утром в Турксибском районе.

    — На пересечении улиц Жумабаева и Кассина столкнулись автобус, выехавший на перекресток на запрещающий сигнал светофора, и автомашина марки Mitsubishi. В результате столкновения пострадал пассажир внедорожника. Он был госпитализирован, — прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

    К расследованию факта аварии приступили сотрудники управления полиции Турксибского района.

    Стоит отметить, что в мегаполисе участились аварии с автобусами. За последние четыре года произошло около тысячи дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта. 

    Теги:
    ДТП Автобус Алматы Авто
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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