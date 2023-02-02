ДТП с автобусами в Алматы: врачи оценили состояние пострадавших

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здравоохранения Алматы уточнили, что после столкновения двух автобусов на проспекте Аль-Фараби пострадали пять человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате ДТП пострадали пять человек, трое доставлены в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу, двое в Центральную городскую клиническую больницу с диагнозом: травма головы, ушиб мягких тканей затылочной области. Двое пациентов после обследования отправлены на амбулаторное наблюдение», - прокомментировали в пресс-службе УОЗ.

2 февраля в 08:30 на проспекте Аль-Фараби, западнее улицы Жарокова произошло ДТП с участием двух автобусов. Изначально сообщалось, что предварительно пострадали шесть человек.