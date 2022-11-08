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ДТП с автобусами в Алматы: среди пострадавших оказался ребенок

Автор:  
Еламан Турысбеков
8 Ноября 2022, 18:00
ДТП с автобусами в Алматы: среди пострадавших оказался ребенок

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы после ДТП с участием двух автобусов за медицинской помощью обратился 21 человек. Об этом сообщили в управлении общественного здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы управления, 8 ноября в 13:59 на пульт скорой поступил вызов о ДТП с участием двух маршрутных автобусов на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай-хана. На место выехали девять бригад скорой медицинской помощи. За медицинской помощью обратился 21 человек.

«В результате ДТП в больницы города госпитализированы девять человек, состояние у всех средней тяжести, стабильное. В городскую клиническую больницу №4 доставили каретой скорой помощи шесть пострадавших, все госпитализированы. В Центральную городскую клиническую больницу поступили семь человек, после оказанной помощи пациенты были направлены на дальнейшее амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства. В БСНП семь поступлений, двое госпитализированы, пять человек отправлены на амбулаторное лечение. Один ребенок 2013 года рождения поступил в Центр детской неотложной медицинской помощи с диагнозом: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленные ссадины и раны лобной области и носа, ушибы. Госпитализирован в нейрохирургическое отделение. Один пострадавший умер до приезда скорой помощи», - сообщили в пресс-службе УОЗ Алматы.

Жесткое столкновение двух автобусов 98-го и 201-го маршрутов произошло на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай-хана. В Сети появилось видео ДТП. Департамент полиции проводит досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК. (Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека).


Фото: t.me/POLICE_of_KZ


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