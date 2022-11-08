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ДТП с автобусами в Алматы: один человек погиб, 15 пострадали

Автор:  
Еламан Турысбеков
8 Ноября 2022, 15:39
ДТП с автобусами в Алматы: один человек погиб, 15 пострадали

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции Алматы прокомментировал ДТП с участием двух автобусов на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай-хана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным полиции, в результате столкновения двух автобусов 98-го и 201-го маршрутов один человек погиб, предварительно, 15 человек пострадали.

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345 части 3 УК РК. Назначены экспертизы», - проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.

Ранее сообщалось о столкновении двух автобусов.


Фото: t.me/POLICE_of_KZ


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