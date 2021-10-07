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    16:03, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    ДТП произошло на Капшагайской трассе: есть пострадавшие и жертва

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    КАПШАГАЙ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области на автодороге «Алматы-Оскемен» произошло ДТП, в результате которого пострадали шесть человек, один из них скончался в реанимации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места происшествия распространяются в сети: «ДТП на капшагайской трассе, около казино», - говорится в посте .

    В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин «Kia Cerato» и «Газель» произошло 6 октября около 17:00 часов в городе Капшагай.

    «По предварительным данным, 21-летний водитель «Kia Cerato» на 71 км автодороги «Алматы-Оскемен» не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с впереди идущей автомашиной марки «Газель». В результате ДТП пострадали 6 человек, госпитализированные в больницу города Капшагая. Один из пострадавших, 27-летний мужчина, скончался позднее в реанимации», - уточнили в ДП.

    По данному факту с назначением необходимых экспертиз проводится досудебное расследование, предусмотренное ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека).



    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Алматинская область Происшествия
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