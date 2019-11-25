ДТП на трассе Алматы – Хоргос: скончалась пассажирка авто
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Алматы – Хоргос (Западный Китай – Западная Европа), передает корреспондент МИА «Казинформ».
Авария произошла на 54-м километре вечером 25 ноября. По данным руководителя пресс-службы АО «НК «КазАвтоЖол» Маржан Ордабай, 24-летний водитель автомашины Mazda Familia, двигаясь в сторону Алматы, не справился с управлением и несколько раз столкнулся с отборником.
Основной удар пришелся на дверь заднего пассажирского сиденья, в результате чего одна пассажирка, 1965 года рождения, скончалась. По данным полиции, в салоне авто находились шесть человек, из них двое детей.
«По указанному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 части 3 УК РК. (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). По факту назначены необходимые экспертизы. Автомашина изъята, помещена на спецстоянку», - сообщил официальный представитель Департамента полиции Алматинской области Кобейхан Нурахмет.
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