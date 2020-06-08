ДТП на блокпосту в Алматы: пострадавший полицейский пришел в себя

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский полицейский, пострадавший в ДТП на блокпосту, пришел в себя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Состояние пациента стабильное с улучшением. Находится в сознании, на осмотр реагирует, отвечает на вопросы. Сохраняется умеренный общемозговой синдром, в виде головных болей и головокружения. Самостоятельно передвигается в палате. Находится в профильном отделении. Продолжается лечение, уход, перевязки, реабилитация», - проинформировали в управлении общественного здоровья Алматы.

Ранее сообщалось, что его перевели из реанимации в профильное отделение. Он был доставлен в приемный покой городской клинической больницы №7 по экстренным показаниям после получения травмы в ДТП. После исследования на компьютерной томографии его госпитализировали в реанимационное отделение. Пациенту проведена операция: резекционная трепанация черепа, удаление острой внутричерепной гематомы. 26 мая его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Он находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

По данным департамента полиции Алматы, пострадавший - сотрудник управления по противодействию наркобизнесу старший лейтенант Ербулан Сейдазым. В момент ДТП, будучи старшим офицером поста, он стоял на улице с планшетом в руках и проверял проезжающий транспорт по базе на разрешение.

По одной из версий, когда водитель BMW въехал в бетонное ограждение, фрагмент плиты отлетел и попал в сотрудника.

Напомним, 25 мая рано утром пьяный водитель автомашины марки BMW протаранил блокпост в Алматы, в результате чего погибли двое полицейских. Он допустил наезд на блокпост №4: сначала наехал на бетонное ограждение, затем по инерции влетел в патрульную автомашину. Третий пострадавший полицейский сейчас получает лечение.

Нарушителем оказался мужчина, ранее имевший отношение к правоохранительным органам. Он был арестован на два месяца.

26 мая Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан полицейских, погибших при таране блокпоста в Алматы. Семьям погибших акимат Алматы выделит квартиры. По итогам анализа ситуации были приняты строгие меры в отношении руководства департамента полиции Алматы.