ДТП на блокпосту в Алматы: пострадавшего полицейского перевели из реанимации в профильное отделение
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В каком состоянии находится сейчас полицейский, пострадавший на блокпосту после ДТП, рассказал врач-нейрохирург городской клинической больницы №7 Александр Романчик, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В данный момент состояние пациента клинически и неврологически компенсировано. Больной после стабилизации состояния переведен в профильное нейрохирургическое отделение. Продолжается дальнейшее лечение, начато ранняя реабилитация», - сказал врач.
Отметим, пациент доставлен в приемный покой городской клинической больницы №7 по экстренным показаниям после получения травмы в ДТП. После иссследования на компьютерной томографии его госпитализировали в реанимационное отделение. Пациенту проведена операция: резекционная трепанация черепа, удаление острой внутричерепной гематомы. 26 мая его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Он находится на аппарате искусственной вентиляции легких.
По данным департамента полиции Алматы, пострадавший - сотрудник управления по противодействию наркобизнесу старший лейтенант Ербулан Сейдазым. В момент ДТП будучи старшим офицером поста он стоял на улице с планшетом в руках и проверял проезжающий транспорт по базе на разрешение.
По одной из версий, когда водитель BMW въехал в бетонное ограждение, фрагмент плиты отлетел и попал в сотрудника.
Напомним, 25 мая рано утром пьяный водитель автомашины марки BMW протаранил блокпост в Алматы, в результате чего погибли двое полицейских. Он допустил наезд на блокпост №4: сначала наехал на бетонное ограждение, затем по инерции влетел в патрульную автомашину. Третий пострадавший полицейский сейчас получает лечение.
Нарушителем оказался их коллега, ранее имевший отношение к правоохранительным органам. Он был арестован на два месяца.
Аким Алматы выразил соболезнования семьям и близким полицейских. Семьям погибших акимат Алматы выделит квартиры.
26 мая Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан полицейских, погибших при таране блокпоста в Алматы. По итогам анализа ситуации были приняты строгие меры в отношении руководства департамента полиции Алматы.
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