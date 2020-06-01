ДТП на блокпосту в Алматы: пострадавшего полицейского перевели из реанимации в профильное отделение

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В каком состоянии находится сейчас полицейский, пострадавший на блокпосту после ДТП, рассказал врач-нейрохирург городской клинической больницы №7 Александр Романчик, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В данный момент состояние пациента клинически и неврологически компенсировано. Больной после стабилизации состояния переведен в профильное нейрохирургическое отделение. Продолжается дальнейшее лечение, начато ранняя реабилитация», - сказал врач.

Отметим, пациент доставлен в приемный покой городской клинической больницы №7 по экстренным показаниям после получения травмы в ДТП. После иссследования на компьютерной томографии его госпитализировали в реанимационное отделение. Пациенту проведена операция: резекционная трепанация черепа, удаление острой внутричерепной гематомы. 26 мая его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Он находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

По данным департамента полиции Алматы, пострадавший - сотрудник управления по противодействию наркобизнесу старший лейтенант Ербулан Сейдазым. В момент ДТП будучи старшим офицером поста он стоял на улице с планшетом в руках и проверял проезжающий транспорт по базе на разрешение.

По одной из версий, когда водитель BMW въехал в бетонное ограждение, фрагмент плиты отлетел и попал в сотрудника.

Напомним, 25 мая рано утром пьяный водитель автомашины марки BMW протаранил блокпост в Алматы, в результате чего погибли двое полицейских. Он допустил наезд на блокпост №4: сначала наехал на бетонное ограждение, затем по инерции влетел в патрульную автомашину. Третий пострадавший полицейский сейчас получает лечение.

Нарушителем оказался их коллега, ранее имевший отношение к правоохранительным органам. Он был арестован на два месяца.

Аким Алматы выразил соболезнования семьям и близким полицейских. Семьям погибших акимат Алматы выделит квартиры.

26 мая Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан полицейских, погибших при таране блокпоста в Алматы. По итогам анализа ситуации были приняты строгие меры в отношении руководства департамента полиции Алматы.