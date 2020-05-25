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ДТП на блокпосте в Алматы: пьяный водитель не полицейский

25 Мая 2020 19:41
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ДТП на блокпосте в Алматы: пьяный водитель не полицейский

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В полиции Алматы прокомментировали информацию касательного нарушившего водителя, который протаранил блокпост и насмерть сбил двух полицейских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Сети распространялась информация о том, что виновник аварии является сотрудником правоохранительных органов.

«Информацию не подтверждаем», - ответили в пресс-службе департамента полиции.

Напомним, сегодня утром пьяный водитель автомашины марки BMW протаранил блокпост в Алматы, в результате чего погибли двое полицейских.

Он допустил наезд на блокпост №4: сначала наехал на бетонное ограждение, затем по инерции влетел в патрульную автомашину. Погибли двое полицейских, т ретий пострадавший полицейский находится в реанимации.

Аким Алматы выразил соболезнования семьям и близким полицейских. Семьям полицейских окажут поддержку.


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Ключевые слова: Алматы, ДТП, Происшествия,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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