ДТП на блокпосте в Алматы: пьяный водитель не полицейский
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В полиции Алматы прокомментировали информацию касательного нарушившего водителя, который протаранил блокпост и насмерть сбил двух полицейских, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В Сети распространялась информация о том, что виновник аварии является сотрудником правоохранительных органов.
«Информацию не подтверждаем», - ответили в пресс-службе департамента полиции.
Напомним, сегодня утром пьяный водитель автомашины марки BMW протаранил блокпост в Алматы, в результате чего погибли двое полицейских.
Он допустил наезд на блокпост №4: сначала наехал на бетонное ограждение, затем по инерции влетел в патрульную автомашину. Погибли двое полицейских, т ретий пострадавший полицейский находится в реанимации.
Аким Алматы выразил соболезнования семьям и близким полицейских. Семьям полицейских окажут поддержку.
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