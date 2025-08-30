ДТП и ремонт авто: КАСКО — выгодное вложение?

Цены на услуги СТО выросли за год на 13,3%, а за последние пять лет рост составил почти 60%! При этом стоимость запчастей тоже увеличивается, и цены сильно зависят от категории автомобиля. На новые машины автозапчасти существенно дороже, а если их приобретать через официального дилера, то цена может быть выше в 2-3 раза, чем на авторынках.

Вот минимальные цены на ремонт популярных повреждений при ДТП. Мы взяли только стоимость услуг СТО, не считая стоимости самих запчастей, поскольку цены на запчасти сильно зависят от категории авто, и ценовой разбег очень велик:

- Реставрация бампера (ремонт и покраска) — от 80 000 ₸

- Замена фар — от 5 000 ₸ за штуку

- Вмятины и царапины на кузове — от 50 000 ₸ за один элемент

- Ремонт радиатора и системы охлаждения — от 50 000 ₸

- Замена или реставрация лобового стекла — от 20 000 ₸

- Нарушение геометрии кузова — от 250 000 ₸

- Капитальный ремонт двигателя — от 100 000 ₸

- Ремонт коробки передач (автомат) — от 100 000 ₸

Стоимость услуг СТО также зависит от класса автомобиля: чем дороже авто, тем дороже обслуживание, которое может превышать минимальные цены в 5-10 раз!

По ОГПО можно возместить затраты на ремонт лишь частично, если вы не являетесь виновником ДТП. А если являетесь – единственный способ возместить свой ущерб – это полис КАСКО.

А сколько стоит КАСКО? Обычно от 2% до 4% от стоимости авто и покрывает все риски, не только ДТП. Для машины стоимостью 15 млн тенге это примерно 300 000– 600 000 тенге в год. Но есть и более доступные программы КАСКО стоимостью от 30 тыс. тенге в год, которые подойдут владельцам авто в возрасте, с защитой только от ДТП. И цены на автострахование растут гораздо медленнее: в апреле 2025 года тарифы повысились всего на 6,5%, что значительно ниже роста цен на ремонт и инфляции.

Вывод: покупка КАСКО — разумный способ защитить себя от больших расходов на ремонт после ДТП. А ведь ещё автомобиль может побить градом, есть вероятность падения дерева, его могут поджечь или снять зеркала. Лучше платить страховку и быть спокойным, чем тратить миллионы на восстановление автомобиля.