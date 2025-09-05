Дроппера в Таразе обязали вернуть больше 2 млн тенге

История началась с некоего Жаксылыка, который убедил парня и его сокурсника открыть счета через мобильное приложение. Вскоре телефон оказался взломан, а через карты студента начали уходить чужие деньги.

На имя потерпевшей тем временем оформили онлайн-кредит более чем на 2 млн тенге. Средства перекочевали на чужие счета именно через карты подсудимого.

Главным аргументом в суде стало то, что молодой человек сам зарегистрировался в системе банка и оформил пять виртуальных карт. Поэтому версия о «ничего не знал, все само вышло» признана несостоятельной.

В итоге суд посчитал действия студента неосновательным обогащением. Теперь ему придется вернуть более 1,9 млн тенге и оплатить судебные расходы в размере 210 тысяч тенге.

Ранее мы рассказывали, как троих дропперов приговорили к реальному сроку за мошенничество.

Дропперам в Казахстане грозит до 7 лет лишения свободы.