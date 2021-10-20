Дроны для тушения пожаров планирует закупить Правительство РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр поделился планами по обновлению техники для тушения пожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Опыт функционирования системы защиты населения от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций показывает, что эффективность реагирования может быть повышена за счет использования беспилотных летательных аппаратов и роботизированной техники. В целях организации тушения пожара на взрывоопасных объектах без задействования человеческих ресурсов МЧС прорабатывается вопрос приобретения роботизированной техники и беспилотных летательных аппаратов», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, оснащение спасательных подразделений МЧС беспилотными летательными аппаратами обеспечит повышение эффективности реагирования в поисково-спасательных работах, выявление очагов природных пожаров, мониторинг паводка.

«При этом в 2020 году приняты нормы, которые позволяют планировать расходы на приобретение роботокомплексов, а с этого года начата работа с отечественными производителями по формированию технических параметров робототехники», - заключил зампремьера.