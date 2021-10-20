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    16:47, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Дроны для тушения пожаров планирует закупить Правительство РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр поделился планами по обновлению техники для тушения пожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Опыт функционирования системы защиты населения от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций показывает, что эффективность реагирования может быть повышена за счет использования беспилотных летательных аппаратов и роботизированной техники. В целях организации тушения пожара на взрывоопасных объектах без задействования человеческих ресурсов МЧС прорабатывается вопрос приобретения роботизированной техники и беспилотных летательных аппаратов», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, оснащение спасательных подразделений МЧС беспилотными летательными аппаратами обеспечит повышение эффективности реагирования в поисково-спасательных работах, выявление очагов природных пожаров, мониторинг паводка.

    «При этом в 2020 году приняты нормы, которые позволяют планировать расходы на приобретение роботокомплексов, а с этого года начата работа с отечественными производителями по формированию технических параметров робототехники», - заключил зампремьера.


    Теги:
    Правительство МЧС Пожар Правительство РК Парламент
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