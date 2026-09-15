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    Дрон зафиксировал более 100 нарушений ПДД в Туркестанской области

    В Туркестанской области с помощью дрона во время рейда выявили более 100 нарушений ПДД, включая непристёгнутые ремни, нарушения парковки и требований дорожных знаков, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    дроны
    Фото: Polisia.kz.

    Сотрудники отдела полиции Сузакского района провели рейдовое мероприятие с использованием дрона для выявления водителей, нарушающих правила дорожного движения.

    К примеру, на одной из улиц водитель автомобиля Changan управлял транспортным средством, не пристегнувшись ремнем безопасности. Полицейские зафиксировали правонарушение и приняли административные меры в соответствии с законодательством.

    Всего в ходе рейда выявлено более 100 правонарушений. Среди них — неиспользование ремней безопасности и мотошлемов, нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств, а также требований дорожных знаков и дорожной разметки. 

    — Сотрудники полиции призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения, всегда использовать ремни безопасности и ответственно относиться к требованиям безопасности на дороге, — отметили в ведомстве. 

    Ранее дрон в Туркестанской области помог выявить около 60 нарушений ПДД.

    Туркестанская область Регионы Казахстана Нарушения Дроны ПДД
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор