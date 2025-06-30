Дрон ученых помог исследовать Тобол в Костанайской области

Как сообщает пресс-служба вуза, показательные испытания прошли в рамках реализации научного проекта Министерства науки и высшего образования РК — «Создание системы оперативного мониторинга водных ресурсов и экологического контроля гидротехнических инженерных сооружений Северного Казахстана».

Исследования проводятся научно-исследовательским институтом прикладной биотехнологии Костанайского регионального университета. Уникальное оборудование — беспилотное судно APACHE 3 — оснащено одночастотным эхолотом и датчиками параметров воды, что позволяет точно изучать глубину, рельеф дна и другие ключевые характеристики водоемов.

— После весеннего наводнения структура и рельеф дна водоемов заметно изменились. Для оценки рисков и своевременного реагирования в период паводков крайне важно иметь на руках актуальные данные, — отметил декан факультета сельскохозяйственных наук КРУ, руководитель проекта Алмабек Нугманов.

Дрон уже применялся для исследования Верхнетобольского и Каратомарского водохранилищ. Новые данные помогут оценить состояние гидротехнических сооружений, выявить потенциальные угрозы и обеспечить более точное планирование в сфере водных ресурсов.

Содействие в проведении демонстрации оказали сотрудники ДЧС Костанайской области, предоставив катер для работы специалистов на воде.

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