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    21:39, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Столичные школьники изобрели работающий на солнечной энергии фонтан

    В летнем этнолагере школы-лицея №38 имени Алимхана Ермакова в Астане презентован уникальный экологический проект. Большой интерес у школьников вызвала идея, направленная на охрану природы – проект «Эко-фонтан», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Столичные школьники изобрели работающий на солнечной энергии фонтан
    Фото: акимат Астаны

    Проект стал ярким примером сочетания школьного направления STEAM и экологического воспитания.

    Экофонтан - инновационная система по переработке воды, работающая на солнечной энергии. Фонтан не только экономит природные ресурсы, но и добавляет экологическую и эстетическую ценность городской среде. Основная цель проекта - защита окружающей среды за счет эффективного использования воды и энергии.

    Что касается конструкции фонтана, то насосная система, питаемая солнечными панелями, перекачивает воду; вода используется и перерабатывается без потерь; естественный вид создается искусственными деревьями, декоративными растениями и камнями.

    Учащиеся обосновывали значение этого проекта тремя направлениями: водосбережение, энергоэффективность, формирование экологической культуры.

    Экофонтан – это не просто техническая новинка, это средство воспитания, способствующее гармоничному сосуществованию с природой. Такие проекты, которые удобно использовать во дворе школы, в парках или общественных местах, также способствуют улучшению экологического облика столицы.

    По словам автора проекта Анель Кенжехан, с помощью фонтана дети смогут освоить основы экологии не только теоретически, но и на практике, и своими глазами увидеть эффективность солнечной энергии.

    Эта инициатива - реальная попытка повысить ответственность молодого поколения за охрану природы. Благодаря таким проектам столичные школьники вносят свой вклад в сохранение окружающей среды, развитие навыков новаторского мышления и устойчивое развитие.

    Теги:
    Наука Дети Регионы Образование Астана Наука и инновации
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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