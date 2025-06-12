Столичные школьники изобрели работающий на солнечной энергии фонтан

Проект стал ярким примером сочетания школьного направления STEAM и экологического воспитания.

Экофонтан - инновационная система по переработке воды, работающая на солнечной энергии. Фонтан не только экономит природные ресурсы, но и добавляет экологическую и эстетическую ценность городской среде. Основная цель проекта - защита окружающей среды за счет эффективного использования воды и энергии.

Что касается конструкции фонтана, то насосная система, питаемая солнечными панелями, перекачивает воду; вода используется и перерабатывается без потерь; естественный вид создается искусственными деревьями, декоративными растениями и камнями.

Учащиеся обосновывали значение этого проекта тремя направлениями: водосбережение, энергоэффективность, формирование экологической культуры.

Экофонтан – это не просто техническая новинка, это средство воспитания, способствующее гармоничному сосуществованию с природой. Такие проекты, которые удобно использовать во дворе школы, в парках или общественных местах, также способствуют улучшению экологического облика столицы.

По словам автора проекта Анель Кенжехан, с помощью фонтана дети смогут освоить основы экологии не только теоретически, но и на практике, и своими глазами увидеть эффективность солнечной энергии.

Эта инициатива - реальная попытка повысить ответственность молодого поколения за охрану природы. Благодаря таким проектам столичные школьники вносят свой вклад в сохранение окружающей среды, развитие навыков новаторского мышления и устойчивое развитие.