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    19:25, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Дрон со смартфонами перехватили сотрудники колонии в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники учреждения максимальной безопасности ЖД-158/4 департамента УИС по Жамбылской области пресекли попытку передачи запрещённых предметов, посредством дрона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета Уголовно-исполнительной системы МВД РК.

    «Курьер» был обнаружен и перехвачен на прилегающей территории учреждения, за административным зданием. Как оказалось настоящее послание было надежно скрыто в пластиковой бутылке, прикрепленной к дрону.

    «По данному факту была вызвана следственно-оперативная группа управления полиции г. Тараза. При вскрытии выявлено два действующих смартфона. Проводится работа по установлению лица, запустившего аппарат. Назначена служебная проверка», - прокомментировал и.о. начальника ДУИС, полковник юстиции Тенизжан Джанибеков.

    Напоминаем, попытка передачи предметов и изделий лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, влечет за собой административную ответственность, согласно пункта 481 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях.


    Теги:
    Борьба с преступностью Жамбылская область Правоохранительные органы
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