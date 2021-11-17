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Дрифтовавший в центре Алматы автолюбитель привлечен к ответственности

17 Ноября 2021 21:56
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Дрифтовавший в центре Алматы автолюбитель привлечен к ответственности

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Дрифтовавший в центре Алматы автолюбитель привлечен к ответственности. Сигнал об этом в полицию поступил посредством социальной сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сотрудниками второй роты полка патрульной полиции водитель BMW, устроивший поздно ночью дрифт и нарушивший покой граждан и нормы ПДД, привлечен к ответственности. Правонарушителем был 28-летний мужчина. В соответствии со ст. 595 ч. 1, ст. 630 ч.1 КоАП РК, в отношении правонарушителя составлены административные протоколы и проведена разъяснительная беседа о неукоснительности соблюдения ПДД. Данный участок взят на особый контроль», – отметил начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

Ранее также были оштрафованы автохулиганы, которые устраивали гонки и дрифт на дорогах города Алматы.

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#Алматы   #Видео   #МВД РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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