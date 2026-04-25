Древние вулканы, бронторетии и «поющие» пески: что скрывает «Алтын-Эмель»
Государственный национальный природный парк «Алтын-Эмель» — один из самых уникальных уголков Казахстана, где природные ландшафты соседствуют с геологическими и археологическими памятниками мирового значения. Здесь застыли следы древних вулканов, сохранились окаменелости доисторических животных, а также расположены сакские курганы и загадочные каменные сооружения, окутанные легендами, передает корреспондент агентства Kazinform.
О богатом природном и историческом наследии парка рассказала руководитель отдела туризма и экологического просвещения ГНПП «Алтын-Эмель» Нургуль Кожамсейтова.
— На территории национального парка «Алтын-Эмель» можно буквально прочитать историю Земли. Здесь сохранились следы древней вулканической активности, палеонтологические находки и памятники, относящиеся к разным историческим эпохам, — отмечает Нургуль Кожамсейтова.
Особое место среди природных объектов парка занимают горы Катутау — древние потухшие вулканы, сформировавшие необычный и почти фантастический ландшафт.
— Горы Катутау поражают своим рельефом. Это застывшие формы древней лавы, причудливые каменные образования и породы самых разных оттенков — от желтых и красных до фиолетовых. Все это создает ощущение, будто ты находишься на другой планете, — говорит руководитель отдела туризма.
Сегодня Катутау привлекают не только туристов, но и геологов, изучающих процессы, происходившие миллионы лет назад.
Не менее значимым объектом нацпарка «Алтын-Эмель» являются и горы Актау, которые по праву называют природным палеонтологическим музеем под открытым небом.
— Актау — это один из самых ценных геологических разрезов. Здесь обнаружены слои пород возрастом более 40 миллионов лет. Именно в этих слоях были найдены останки древних животных, населявших территорию современного Казахстана, — рассказывает Нургуль Кожамсейтова.
Среди наиболее значимых находок — бронтотерии и древние носорогообразные животные, жившие в эпоху эоцена. Эти открытия имеют большое научное значение, поскольку позволяют изучать эволюцию фауны и природные условия древней Земли.
Особенно важно, что в Казахстане были обнаружены наиболее полные останки бронтотериев, включая черепа и практически скелеты, что является редкостью мирового уровня.
Также стоит отметить, что одним из самых известных природных феноменов парка является Поющий бархан — гигантская песчаная дюна, издающая низкий гул при движении сухого песка.
— Поющий бархан расположен между горными массивами Улькен-Калкан и Киши-Калкан, на правом берегу реки Или. Его длина достигает около трех километров, а высота — до 150 метров. При определенных условиях песок начинает издавать звук, напоминающий гул органа или далекого мотора, — поясняет специалист.
Это редкое природное явление встречается лишь в нескольких местах мира. Ученые связывают его с трением сухих песчинок и их массовым движением. Однако для туристов это явление остается почти мистическим и вызывает интерес. Еще одна особенность Поющего Бархана, то что он не меняет своего местоположения.
Помимо природных объектов, парк «Алтын-Эмель» богат и историко-культурным наследием.
Одним из самых известных археологических комплексов является Бесшатыр — крупный сакский некрополь, состоящий из десятков курганов. Эти древние захоронения относятся к VI–IV векам до нашей эры и связаны с эпохой сакских племен Жетысу.
По народным преданиям, Бесшатыр считается местом, где покоятся великие вожди и воины степи. Местные жители издавна верили, что курганы хранят силу предков, а сама земля обладает особой энергетикой.
Другой известный памятник — Ошактас, каменные стелы, возвышающиеся посреди степи. По легенде, они были установлены по приказу самого Чингисхана. Считается, что именно здесь останавливались его воины во время походов, а на каменных опорах устанавливался огромный котел для приготовления пищи, способный накормить целое войско.
Сегодня заповедная зона «Алтын-Эмель» представляет собой уникальное сочетание природных феноменов, научных открытий и культурного наследия. Здесь можно увидеть следы древних вулканов, прикоснуться к истории доисторической фауны и услышать «голос» песчаных дюн.
— Наш парк — это место, где переплетаются геология, археология и история. Мы стараемся сохранить это наследие и побольше рассказывать о нем людям. Парк доступен как для туристов, так и для исследователей. Стоит отметить, что с каждым годом количество желающих увидеть всю эту красоту растет, — подчеркивает Нургуль Кожамсейтова.
Ранее сообщалось, что в нацпарке «Алтын-Эмель» зафиксировали редкое появление снежного барса. Хищник попал в объектив видеокамеры во время обхода территории.