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    Древние монеты эпохи Караханидов представили на выставке в Таразе

    В Таразе представили нумизматические находки эпохи Караханидов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации.

    Древние монеты эпохи Караханидов представили на выставке в Таразе
    Фото: Министерство культуры и информации

    К Международному дню археолога в Государственном историко-культурном музее-заповеднике «Ежелгі Тараз ескерткіштері» открылась выставка «Тараз археологиясы: Қарахан мемлекетінен қалған нумизматикалық жәдігерлер».

    В экспозицию вошли 104 нумизматических артефакта, среди которых монеты и другие находки, обнаруженные в ходе археологических исследований памятников Тараза и относящиеся к периоду Караханидского государства.

    Представленные артефакты позволяют проследить особенности денежного обращения и торгово-экономических связей средневекового периода, а также раскрывают значение Тараза как одного из важных центров Великого Шелкового пути.

    Специалисты музея-заповедника познакомили посетителей с историей находок, особенностями их изучения и археологическим наследием региона.

    Ранее монеты Кокандского ханства и артефакты I века представили на выставке в области Ұлытау.

    Регионы Казахстана Археология Жамбылская область Выставка История Казахстана Тараз
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор