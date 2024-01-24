Древнейшие руны обнаружили в Дании

Археологи из Дании нашли 2000-летний нож с рунической надписью. Случай - редкий, поскольку столь древние письменные формы до этого были обнаружены лишь однажды. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.

«Маленький меч» был найден в могиле под урной недалеко от города Оденсе на острове Фюн, всего в 15 километрах от места, где в 1865 году был найден гребень того же периода.

- Лисбет Имер из Национального музея расшифровала надпись как «HIRILA». Возможно, это можно перевести как «маленький меч». По крайней мере, так она ее интерпретирует. А что такое «маленький меч»? Мы понимаем под этим название ножа, но в принципе это может быть и имя его владельца. Конкретная дата - 150 год от Рождества Христова, - пояснил Якоб Бонде, смотритель музея Мёнтергорден.

Уникальная 8-сантиметровая находка будет выставлена в историческом музее Оденсе со 2 февраля по 7 апреля.