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    20:27, 23 Январь 2024 | GMT +6

    Древнейшие руны обнаружили в Дании

    Древнейшие руны обнаружили в Дании
    Фото: euronews.com

    Археологи из Дании нашли 2000-летний нож с рунической надписью. Случай - редкий, поскольку столь древние письменные формы до этого были обнаружены лишь однажды. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.

    «Маленький меч» был найден в могиле под урной недалеко от города Оденсе на острове Фюн, всего в 15 километрах от места, где в 1865 году был найден гребень того же периода.

    - Лисбет Имер из Национального музея расшифровала надпись как «HIRILA». Возможно, это можно перевести как «маленький меч». По крайней мере, так она ее интерпретирует. А что такое «маленький меч»? Мы понимаем под этим название ножа, но в принципе это может быть и имя его владельца. Конкретная дата - 150 год от Рождества Христова, - пояснил Якоб Бонде, смотритель музея Мёнтергорден.

    Уникальная 8-сантиметровая находка будет выставлена в историческом музее Оденсе со 2 февраля по 7 апреля.

    Теги:
    Археология Европа Мировые новости История мира
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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