Древнеримскую табличку с египетским заклинанием нашли в Нидерландах

Археологи обнаружили в Нидерландах древнеримскую свинцовую табличку с текстом египетских магических заклинаний. По мнению ученых, это редкая для Европы находка, передает Kazinform со ссылкой на портал Archaeology magazinе .

Табличку из тонкой свинцовой пластины нашли во время раскопок под площадью в городе Херлен – ранее это была территория древнеримского военного поселения Кориоваллум в провинции Нижняя Германия.

Табличка датируется II веком нашей эры. Ее размер составляет 9,3 × 4,8 см. Надпись на ней оказалась сильно повреждена временем. Чтобы восстановить текст, ученые применили метод многократной фотосъемки при различном освещении, позволивший выявить едва заметные следы письма.

По словам исследователей Гейдельбергского университета, артефакт отличается тем, что текст на нем написан на древнегреческом языке, в то время как большинство подобных находок в этой части Европе были на латыни и следовали местным римским традициям.

Проклятия на тонких свинцовых пластинах были распространены по всей Римской империи. Их использовали для разрешения судебных споров, борьбы с соперниками в торговле, спорте или личной жизни.

Такие таблички обычно закапывали в местах, которые считались связанными со сверхъестественными силами.

На находке исследователи обнаружили обращения к нескольким божествам и сверхъестественным существам, связанным с египетскими магическими практиками, а также три магических символа, которые, как считалось в древности, передавали послания богам. Ниже указаны имена четырех рабов — двух мужчин с латинскими именами и двух женщин с греческими.

Точное назначение таблички остается неизвестным. По одной из версий, она содержала проклятие в адрес этих людей, по другой — была создана по их просьбе против неизвестного человека.

Особый интерес у ученых вызвало то, что имена женщин были греческие. Исследователи предполагают, что одна из них могла происходить из Римского Египта и принести с собой знания о египетских магических традициях.

По мнению специалистов, находка свидетельствует о том, что в первые века нашей эры религиозные представления и магические практики активно распространялись по Римской империи, смешивая египетские, ближневосточные, иудейские и ранние христианские традиции.

В дальнейшем табличку планируют выставить в музее Херлена. Полный текст надписи будет опубликован для дальнейшего изучения специалистами.

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