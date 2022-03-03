Драму о подростковой наркомании презентовали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане прошел закрытый премьерный показ фильма «Возрождение», снятый местной творческой командой. Об этом передает МИА «Казинформ».

«70-минутный фильм рассказывает о семейных ценностях, проблемах подростковой наркомании, о дружбе и вере. Комедийная драма создана продюсерским центром «Акмола Медиа» совместно с Казахстанской ассоциацией по профилактике наркомании «Нация без наркотиков», - сообщил автор сценария и режиссер картины Сергей Маштаков.

В фильме снялись Вадим Жусунбеков, Бахадур Ерматов, Айман Карпсеитова, Сергей Маштаков, Богдан Бекишев, Ратмир Дузенов, Самат Шаутимов. Роль одного из героев досталась известному казахстанскому рекордсмену Сергею Цырульникову.

Кроме актера столичного Государственного академического русского драмтеатра им. М. Горького С. Маштакова, над драмой также работали режиссер, оператор-постановщик Юлиан Савицкий и продюсер Сергей Бекишев.

Напомним, в январе прошлого года группа энтузиастов из Нур-Султана презентовала художественный фильм «Пустота». Часть команды той картины (С. Маштаков, Ю. Савицкий, В. Жусунбеков, С. Цырульников) приняла участие в работе над картиной «Возрождение».