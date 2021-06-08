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    21:00, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Драка строителей в ЖК в Алматы: смертельно ранивший ножом – гражданин Узбекистана

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Рабочий, смертельно ранивший ножом своего напарника в одном из жилых комплексов в Алматы, оказался гражданином Узбекистана. Об этом сообщили в департаменте полиции города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сообщается, что убийство совершено в одном из домов жилого комплекса «Восточка», что по Кульджинскому тракту. Установлено, что трагедии предшествовало совместное распитие спиртных напитков двумя наемными рабочими, которые подрядились проводить ремонт в одной из квартир этого ЖК.

    «В результате драки один из участников застолья схватился за нож и ударил им своего оппонента. Скрыться с места преступления подозреваемому не удалось. В отделе полиции Медеуского района начато досудебное расследование по ст.99 УК РК. Подозреваемый взят под стражу», - ответили в полиции.

    Ранее сообщалось, что драка двух строителей закончилась убийством в Алматы.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Алматы Правоохранительные органы
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