Драка строителей в ЖК в Алматы: смертельно ранивший ножом – гражданин Узбекистана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Рабочий, смертельно ранивший ножом своего напарника в одном из жилых комплексов в Алматы, оказался гражданином Узбекистана. Об этом сообщили в департаменте полиции города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщается, что убийство совершено в одном из домов жилого комплекса «Восточка», что по Кульджинскому тракту. Установлено, что трагедии предшествовало совместное распитие спиртных напитков двумя наемными рабочими, которые подрядились проводить ремонт в одной из квартир этого ЖК.

«В результате драки один из участников застолья схватился за нож и ударил им своего оппонента. Скрыться с места преступления подозреваемому не удалось. В отделе полиции Медеуского района начато досудебное расследование по ст.99 УК РК. Подозреваемый взят под стражу», - ответили в полиции.

Ранее сообщалось, что драка двух строителей закончилась убийством в Алматы.