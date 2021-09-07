Драка со стрельбой произошла в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Двое мужчин устроили драку на одной из улиц в Алматы, один из них применил газовый пистолет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео инцидента появилось в сети.

В департаменте полиции города сообщили, что по данному факту в Управлении полиции Алмалинского района проводится досудебное расследование по ст.293 ч.3 УК РК.

«Установлено, что конфликт произошел между знакомыми ранее мужчинами. Один из них в качестве решающего аргумента применил газовый пистолет. Благо, никто не пострадал. Подозреваемый - гражданин Т., 1989 года рождения, задержан. Орудие преступления, по словам фигуранта, он выбросил, этот факт доподлинно проверяется. Расследование продолжается», - отметил начальник управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков.



