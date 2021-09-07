РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:50, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Драка со стрельбой произошла в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Двое мужчин устроили драку на одной из улиц в Алматы, один из них применил газовый пистолет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео инцидента появилось в сети.

    В департаменте полиции города сообщили, что по данному факту в Управлении полиции Алмалинского района проводится досудебное расследование по ст.293 ч.3 УК РК.

    «Установлено, что конфликт произошел между знакомыми ранее мужчинами. Один из них в качестве решающего аргумента применил газовый пистолет. Благо, никто не пострадал. Подозреваемый - гражданин Т., 1989 года рождения, задержан. Орудие преступления, по словам фигуранта, он выбросил, этот факт доподлинно проверяется. Расследование продолжается», - отметил начальник управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков.



    Теги:
    Алматы Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!