Драка школьников в Алматинской области: врачи рассказали об еще одном пострадавшем

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Два человека пострадали в результате массовой драки школьников в селе Пиджим Алматинской области. Об их состоянии рассказал врач, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя главного врача по контролю качества медицинской помощи Ержана Кожахметова, подросток 2005 года рождения поступил с открытой черепно-мозговой травмой, сейчас состояние стабильное.

«Пациент был полностью обследован, было рекомендовано оперативное лечение по жизненным показателям. Ему была проведена операция, на данный момент состояние ребенка стабильное, получает лечение в отделении интенсивной терапии, сейчас находится в полном сознании», - прокомментировал врач.

Второй пациент - взрослый человек, также поступил с открытой черепно-мозговой травмой средней тяжести.

В Jetisy’ Media сообщили, что сегодня в Доме культуры поселка подняли произошедшее событие на областном уровне. Аким Панфиловского района Талгат Умралиев призвал старейшин, местных жителей научить детей уважать друг друга.

«Вы всю жизнь живете в этой местности. Вы соседи, вы друзья, коллеги, сваты друг другу. Вы разделяете и радость и горе вместе. Вы должны передать все эти ценности своим детям»,- сказал он в ходе собрания.

Напомним, 16-летний подросток попал в больницу после массовой драки поселке Пиджим в Алматинской области. Причиной потасовки послужила словесная перепалка двух школьников. Видео с места происшествия появилось в социальной сети.

Позже в ДП Алматинской области сообщили подробности инцидента.