Драка школьников в Алматинской области: врачи рассказали об еще одном пострадавшем
По словам заместителя главного врача по контролю качества медицинской помощи Ержана Кожахметова, подросток 2005 года рождения поступил с открытой черепно-мозговой травмой, сейчас состояние стабильное.
«Пациент был полностью обследован, было рекомендовано оперативное лечение по жизненным показателям. Ему была проведена операция, на данный момент состояние ребенка стабильное, получает лечение в отделении интенсивной терапии, сейчас находится в полном сознании», - прокомментировал врач.
Второй пациент - взрослый человек, также поступил с открытой черепно-мозговой травмой средней тяжести.
В Jetisy’ Media сообщили, что сегодня в Доме культуры поселка подняли произошедшее событие на областном уровне. Аким Панфиловского района Талгат Умралиев призвал старейшин, местных жителей научить детей уважать друг друга.
«Вы всю жизнь живете в этой местности. Вы соседи, вы друзья, коллеги, сваты друг другу. Вы разделяете и радость и горе вместе. Вы должны передать все эти ценности своим детям»,- сказал он в ходе собрания.
Напомним, 16-летний подросток попал в больницу после массовой драки поселке Пиджим в Алматинской области. Причиной потасовки послужила словесная перепалка двух школьников. Видео с места происшествия появилось в социальной сети.
Позже в ДП Алматинской области сообщили подробности инцидента.