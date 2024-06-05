21:11, 04 Июнь 2024 | GMT +6
Драка с поножовщиной в Алматы: задержаны подозреваемые
В Алматы возле одного из кафе несколько мужчин избили молодого парня и нанесли ножевые ранения, подозреваемые задержаны, передает корреспондент агентства Kazinform.
В соцсетях распространяется видео группового нападения. Сообщается, что инцидент произошел возле одного из кафе по улице Емцова/Райымбека.
— Толпой напали и ножом пырнули несколько раз, — говорится в посте.
В департаменте полиции города отметили, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.
— Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Орудие преступления изъято. Следствие продолжается, — прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.