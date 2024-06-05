Драка с поножовщиной в Алматы: задержаны подозреваемые

В Алматы возле одного из кафе несколько мужчин избили молодого парня и нанесли ножевые ранения, подозреваемые задержаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

В соцсетях распространяется видео группового нападения. Сообщается, что инцидент произошел возле одного из кафе по улице Емцова/Райымбека.

— Толпой напали и ножом пырнули несколько раз, — говорится в посте.

В департаменте полиции города отметили, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.