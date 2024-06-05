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    21:11, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Драка с поножовщиной в Алматы: задержаны подозреваемые

    Драка с поножовщиной в Алматы: задержаны подозреваемые
    Фото: кадр из видео ДП Алматы

    В Алматы возле одного из кафе несколько мужчин избили молодого парня и нанесли ножевые ранения, подозреваемые задержаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В соцсетях распространяется видео группового нападения. Сообщается, что инцидент произошел возле одного из кафе по улице Емцова/Райымбека.

    — Толпой напали и ножом пырнули несколько раз, — говорится в посте

    В департаменте полиции города отметили, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

    — Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Орудие преступления изъято. Следствие продолжается, — прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

    Теги:
    Полицейские Полиция Драка Алматы Происшествия Нападение Задержания
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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