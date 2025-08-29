Драка произошла в ходе заседания Сената в Мексике

Во время исполнения национального гимна рассерженный сенатор Алехандро Морено — президент оппозиционной партии PRI — схватил за руку председателя Сената Херардо Фернандеса Норону из правящей партии Морена, после чего началась драка.

Другие присутствующие тут же вмешались. Прямая трансляция показала, как мужчина в костюме попытался ударить председателя Сената, в то время как Алехандро Морено толкнул другого человека в зеленой рубашке.

Позже Норона заявил, что человек в зеленой рубашке — член его команды. Он появился рядом с ним на пресс-конференции, уже в шейном бандаже и с бандажами на руке.

Морено в соцсетях пояснил, что вступил в конфликт из-за того, что правящая партия изменила повестку заседания, чтобы не дать оппозиции высказаться.

— Эта трусость и спровоцировала случившееся. Пусть будет ясно: первым к физической агрессии прибег Норона, — заявил он, утверждая, что председатель Сената сам начал стычку, толкнув его.

Со своей стороны председателя Сената настаивал, что виноваты сенаторы оппозиции. Также он заявил, что намерен подать жалобу на Морено, утверждая, что тот угрожал ему убийством. Он также заявил, что будет добиваться исключения Морено и других членов оппозиции, участвовавших в стычке.

Ранее в Сербии на заседании Народной скупщины (однопалатного парламента) произошли беспорядки, когда депутаты оппозиционных партий попытались сорвать сессию, устроив драку и применив пиротехнические средства.