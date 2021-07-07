Драка произошла в зоне отдыха в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области на одной из зон отдыха произошла драка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Молодой человек приставал в бассейне к девушкам, непосредственно под водой в бассейне. Было похоже на непристойное поведение сексуального характера. При обращении к администрации этого заведения мне был дан ответ от администратора, что если такое произошло, то пусть дети не купаются в бассейне. Дочери 17 лет, племяшке 18. На что я ответила, как это так. Я оплатила деньги, и мои дети должны сидеть на берегу. После этого администратор вызвала охранника и попросили найти этого человека, спустя наверное полчаса меня позвала дочь с племяшкой, сказали, что якобы нашли этого человека, а он не хотел оплачивать за шатер и они узнали в лице этого молодого человека именно того, кто под водой пытался приставать к моей дочери и племяннице. Я поднялась к этому шатру и увидела уже толпу людей, на эмоциях встала на защиту своих детей, и оказалось, что мы в этот день были не одни к кому приставал этот молодой человек. Он был в состоянии алкогольного опьянения, и еще оказались две девочки одной 14 другой 16 лет», - написала женщина в сети Facebook.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области прокомментировали инцидент.

«5 июля около 18:30 в полицию обратилась отдыхавшая в одной из зон отдыха женщина о принятии мер в отношении мужчины, домогавшегося ее 16-летней дочери во время купания. В настоящее время подозреваемый установлен, им оказался 34-летний житель п. Карабулак Ескельдинского района. Начато досудебное расследование по ст.122 ч.1 УК РК, в ходе чего будут установлены все обстоятельства происшествия и принято процессуальное решение», - отметили в полиции.