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    15:22, 01 Март 2021 | GMT +6

    Драка произошла между родителями детей в ТРЦ Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Драка произошла в одном из торговых центров Алматы. Видео появилось с сети. В департаменте полиции города прокомментировали происшествие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На кадрах видно, что конфликт произошел на детской игровой площадке.


    «В одном из ТРЦ города произошел конфликт между родителями детей, находящихся на игровой площадке. Данный материал принят к производству УИП в соответствии с КРКоАП по статье 73 «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Выясняются причины конфликта», - уточнили в пресс-службе департамента полиции.

    Ранее алматинцы сняли на видео драку мужчин «с ножом» на парковке одного из ТРЦ. Они были наказаны.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Видео Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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