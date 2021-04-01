Драка на рынке «Алтын Орда»: участники конфликта помирились и обратились к жителям

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Устроившие драку на рынке «Алтын Орда» близ Алматы мужчины принесли извинения друг другу, а также перед населением, и написали встречные заявления с просьбой прекратить досудебное расследование. Об этом сообщили в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось, 30 марта около 9 часов на парковочной площадке рынка «Алтын-Орда» произошел инцидент между водителем и работником парковочной территории. Факт был зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований.

В ходе разбирательства в отношении обоих фигурантов возбуждены два уголовных дела по ст.293 ч. 2 п. 1 УК РК «Хулиганство».

«Вместе с тем, при проведении следственных действий в управлении полиции Карасайского района участники конфликта признали свои ошибки и принесли извинения друг другу, а также перед народом, и написали встречные заявления с просьбой прекратить досудебное расследование. Они также обратились к согражданам с просьбой прекратить обсуждения, так как ссора имела сугубо личный характер. Учитывая вышеизложенное, уголовные дела в отношении указанных лиц, прекращены», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.