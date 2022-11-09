РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:11, 09 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Драка мужчин с полицейскими попала на видео в Алматы

    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ночью пьяные мужчины устроили драку. Они оказывали активное сопротивление полицейским, но в итоге были задержаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео драки нескольких мужчин с полицейскими появилось в Сети: «Это сегодня под утро в 04:10. Абая-Алтынсарина», - говорится в посте.

    По данным департамента полиции города, минувшей ночью на пульт «102» поступило сообщение о драке пятерых мужчин на пересечении проспекта Абая и улицы Алтынсарина в Ауэзовском районе.

    «Первыми на вызов отреагировали участковые инспекторы полиции, далее прибыл экипаж патрульной полиции. Стражам порядка дерущиеся оказали активное физическое сопротивление. Они находились в состоянии алкогольного опьянения. Они были доставлены в наше подразделение, где по данному факту начато досудебное расследования в соответствии со статье 293 УК РК (Хулиганство)», - отметил начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Едилхан Байгарев.


    Кадр из видео


    Теги:
    Алматы Видео МВД РК Закон и право
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!