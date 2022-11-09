Драка мужчин с полицейскими попала на видео в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ночью пьяные мужчины устроили драку. Они оказывали активное сопротивление полицейским, но в итоге были задержаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео драки нескольких мужчин с полицейскими появилось в Сети: «Это сегодня под утро в 04:10. Абая-Алтынсарина», - говорится в посте.

По данным департамента полиции города, минувшей ночью на пульт «102» поступило сообщение о драке пятерых мужчин на пересечении проспекта Абая и улицы Алтынсарина в Ауэзовском районе.

«Первыми на вызов отреагировали участковые инспекторы полиции, далее прибыл экипаж патрульной полиции. Стражам порядка дерущиеся оказали активное физическое сопротивление. Они находились в состоянии алкогольного опьянения. Они были доставлены в наше подразделение, где по данному факту начато досудебное расследования в соответствии со статье 293 УК РК (Хулиганство)», - отметил начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Едилхан Байгарев.

Кадр из видео