Драка девушек в Кокшетау попала на видео: чем закончилась ночная разборка

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в Кокшетау конфликт между двумя девушками, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, завершился привлечением их к административной ответственности по трем статьям КоАП РК.

— Инцидент произошел 30 августа. По предварительным данным, девушки вышли из одного из развлекательных заведений, а по пути следования в автомашине между ними возник словесный конфликт. После выхода из автомобиля словесная перепалка переросла в драку. Шум привлек внимание жителей близлежащих домов, которые вызвали полицию, — отметили в ведомстве.

Прибывший на место происшествия наряд установил личности участниц конфликта. В отношении обеих женщин составлены административные материалы за нарушение тишины, а также за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось о том, что подростков привлекли к ответственности после избиения девочки в Мангистау.