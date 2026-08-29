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    Подростков привлекли к ответственности после избиения девочки в Мангистау

    В Мангистауской области группа подростков избила несовершеннолетнюю девочку. Произошедшее было снято на видео и распространилось в социальных сетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    полиция
    Фото: ДП области Абай

    На видеозаписи видно, как девушка сидит на коленях, после чего несколько человек начинают ее избивать. Полиция установила всех подростков, причастных к инциденту, и доставила их вместе с родителями в отдел полиции.

    — Обстоятельства произошедшего всесторонне изучены, собраны необходимые материалы и объяснения. Родители несовершеннолетних привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей, — сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

    По данным полиции, материалы дела направлены в суд и комиссию по делам несовершеннолетних для принятия соответствующего решения. Подростки поставлены на профилактический учет.

    В правоохранительных органах отметили, что профилактическая работа с подростками и их семьями будет продолжена.

    Ранее сообщалось, что в Лисаковске подросток подвергся издевательствам со стороны сверстников.

    Полиция Избиение Несовершеннолетние Мангистауская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор