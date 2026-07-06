Драгоценности стоимостью около четырех млн евро украли из музея во Франции

Крупная кража произошла в музее ювелирного дела Лалик, расположенном в коммуне Винжен-сюр-Модер на востоке Франции, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает газета Le Parisien, злоумышленники украли драгоценности общей стоимостью четыре миллиона евро.

— Было похищено около 20 ювелирных изделий. Сумма ущерба в настоящее время оценивается, но может составить несколько миллионов евро, вероятно, около четырех миллионов евро, — приводит издание слова близкого к расследованию источника.

Ограбление произошло 5 июля примерно в 05:30 по местному времени. Злоумышленники, проникнув в здание, сразу направились в зал с ювелирными украшениями. Несмотря на то что охранная сигнализация сработала, воров задержать не удалось. Пока охранная компания проверяла причину срабатывания сигнализации, первой на место происшествия прибыла уборщица, которая и вызвала полицию.

Отмечается, что после ограбления Лувра в октябре 2025 года данный музей был помещен в список уязвимых объектов и находился «под особым присмотром». Культурное учреждение было открыто в 2011 году рядом с фабрикой имени Рене Лалика (1860-1945) — декоратора и художника, творившего в стилях ар-нуво и ар-деко и прославившегося стеклянными и ювелирными изделиями. Коллекция посвященного его творчеству музея насчитывает более 650 произведений.

Напомним, в октябре 2025 года в Лувре произошло дерзкое ограбление ювелирных изделий на сумму около 88 млн евро — преступники действовали средь бела дня, а камеры зафиксировали всё в реальном времени.

Лувр заявил о полном сотрудничестве со следствием и подчеркнул, что такие случаи подрывают доверие к учреждению. Музей продолжает работать в обычном режиме, но усилил контроль на входах.

Недавно сообщалось об очередном скандале в Лувре: сотрудники музея и гиды обвиняются в мошенничестве на 10 млн евро.