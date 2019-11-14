Дожились до того, что добросовестным, трудолюбивым фермерам негде работать - Президент

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев возмутился на совещании развития Акмолинской области тем, что добросовестным, трудолюбивым фермерам, крестьянам негде работать, негде пасти скот, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Twitter Акорды.

«В Послании я ставил задачу изъятия земель у латифундистов, которые не занимаются их культивацией. Это очень серьезное поручение, данное не ради красного словца. Дожились до того, что добросовестным, трудолюбивым фермерам, крестьянам негде работать, негде пасти скот», - сказал Президент.

«Работа по моему поручению продвигается крайне медленно. Похоже, решили спустить на тормозах, поддавшись давлению тех, кто заинтересован в данном положении вещей», - сказал Глава государства.