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    09:22, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Дождливые выходные прогнозируют в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в праздничные дни ожидаются дождь, гроза и сильный ветер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», в субботу, 30 апреля, дождь и гроза пройдут на западе и севере области. Ветер северный, северо-восточный с переходом на юго-западный со скоростью 9-14 м/с, днем на юге области порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-10 тепла, днем - плюс 12-17 градусов.

    1 мая на западе, севере области снова ожидаются дождь и гроза. Сохранится ветер. Ночью столбик термометра опустится до 5-10 градусов, днем ожидается 15-20 тепла, на юге области – плюс 23 градуса.

    2 мая ночью на большей части области, днем на севере региона - дождь, гроза. Ветер юго-западный со скоростью 15-20 м/с, на востоке с порывами до 23 м/с. Ночью похолодает до плюс 3-8 градусов, днем ожидается 9-14 тепла.

    Осадки прекратятся 3 мая. Температура воздуха ночью составит 0-5 тепла, на юге области возможны заморозки. Днем потеплеет до 10-15 градусов. Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Погода
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