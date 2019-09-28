Дождливо будет в Казахстане 28 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В субботу, 28 сентября, северный циклон с районов Карского моря будет продолжать оказывать влияние на погоду большей части территории Казахстана, в связи с чем сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут ночью осадки (преимущественно дождь), днем дожди, днем на юго-западе сильные. Местами по республике ожидается туман, ветер 15-25 м/с, на юге с пыльной бурей, на юго-востоке возможен град, передает МИА «Казинформ».

В Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, днем в Северо-Казахстанской области порывы 25 м/с.

В Алматинской области – местами ветер 15-20 м/с, возможен град.

В Жамбылской, днем в Мангистауской, Актюбинской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, днем в Жамбылской – порывы 23 м/с.

В Туркестанской области местами усилится ветер 15-20 м/с, с пыльной бурей.

В Западно-Казахстанской, Атырауской областях – местами туман.

В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях ночью местами сохраняются заморозки 3 градуса.

В Кызылординской, Туркестанской, в западной половине Жамбылской, на юго-западе и юго-востоке Карагандинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.