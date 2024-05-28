Дождливым ожидается лето в СКО

В Северо-Казахстанской области в июле и августе ожидаются осадки больше нормы. В июне — около нормы, но часто в течение месяца прогнозируются кратковременные дожди, передает корреспондент агентства Kazinform.

На брифинге заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» Наталия Левина сообщила, что до конца мая регион будет находиться под влиянием северного циклона, который принесет с собой осадки в виде дождя, грозы, града и шквалистых усилений ветра до 15-20, местами до 28 метров в секунду. Температура ночью ожидается в пределах 1-5 тепла, в утренние часы возможны заморозки до 3 мороза, днем — 13-18 тепла.

— В июне ожидается частая смена синоптических процессов. Связи с этим в течение месяца прогнозируются температурные качели, когда температура воздуха ночью будет меняться от 4-9 до 17-22 тепла, а днем — от 14-19 до 24-29. Средняя за июнь температура воздуха ожидается в пределах нормы — 19,2-20,5 тепла, что выше нормы на один градус. Количество осадков за месяц около нормы. Кратковременный дождь, гроза с усилением ветра до 15-20 метров в секунду ожидаются часто в течение месяца, — проинформировала Н. Левина.

Она добавила, что, по прогнозам в июле средняя за месяц температура воздуха ожидается на уровне 19-20 градусов, в августе — 17-18 тепла, что около нормы. Количество осадков же в июле и августе предполагается больше нормы.