Дождливая погода установится в выходные дни в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Синоптики прогнозируют похолодание и дожди в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По прогнозу РГП «Казгидромет», в выходные дни в мегаполисе ожидается погода с переменной облачности, ночью и утром пройдут дожди, которые будут сопровождаться грозами.

Также 17 апреля в Алматы прогнозируется переменчивый юго-западный ветер, силой 3-8 м/с. Температура воздуха ночью покажет +10-12, днем +21-23 градусов тепла.

«18-19 апреля будет переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 2-7, порывы до 10 м/с. Столбики термометров воздуха ночью покажут отметку +9-11, днем +20-22 градусов тепла»,- проинформировали в Казгидромет.



