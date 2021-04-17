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    18:00, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Дождливая погода установится в выходные дни в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Синоптики прогнозируют похолодание и дожди в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По прогнозу РГП «Казгидромет», в выходные дни в мегаполисе ожидается погода с переменной облачности, ночью и утром пройдут дожди, которые будут сопровождаться грозами.

    Также 17 апреля в Алматы прогнозируется переменчивый юго-западный ветер, силой 3-8 м/с. Температура воздуха ночью покажет +10-12, днем +21-23 градусов тепла.

    «18-19 апреля будет переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 2-7, порывы до 10 м/с. Столбики термометров воздуха ночью покажут отметку +9-11, днем +20-22 градусов тепла»,- проинформировали в Казгидромет.



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