Дождливая погода ожидается в Казахстане 26 августа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана 26 августа с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, шквалом и усилением ветра, возможен град. На западе, юго-западе РК ожидается сильный дождь. На севере, северо-западе РК ожидается туман, на юге – пыльная буря. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, на западе, юге Актюбинской, на западе, юге, востоке Атырауской, на юге Костанайской областях, на западе, севере, юго-востоке Мангистауской ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на севере, в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В северной половине Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южной половине области – высокая пожарная опасность. В области Жетысу сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность.

В областях Улытау, Абай, в Восточно-Казахстанской, на юге, в центре Карагандинской областей ожидается высокая пожарная опасность.