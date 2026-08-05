Дожди заставили заново расчистить пять тысяч километров противопожарных полос в Жамбылской области

В мае и июне растительность быстро вернулась на уже обработанные участки. Повторного ухода потребовала почти половина весеннего объема работ, передает корреспондент агентства Kazinform.

К апрелю лесные хозяйства подготовили к пожароопасному сезону 11 154,5 километра минерализованных полос. С земли убрали сухую траву, кустарник и другие материалы, по которым пламя может двинуться дальше.

Такие полосы работают как граница на пути низового пожара. Огонь доходит до очищенной земли и остается без привычного топлива.

Фото: ДЧС Жамбылской области

Однако частые дожди изменили планы лесников. На подготовленной почве снова поднялась трава, которая после высыхания сама могла стать проводником огня. В результате 5 184,5 километра защитных полос пришлось расчищать повторно. Это около 46% от всего объема, выполненного весной.

Возвращать противопожарные рубежи в рабочее состояние лесникам помогали 115 тракторов с плугами. Работы проводили на территориях 15 лесных хозяйств и регионального природного парка «Мерке».

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