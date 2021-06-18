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    00:12, 18 Июнь 2021 | GMT +6

    Дожди, усиление ветра и град ожидаются 18 июня в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидаются дожди с грозами, на крайнем севере - сильные дожди и выпадение града. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», лишь на западе и юго-западе РК ожидается погода без осадков. Местами по республике усилится ветер, на юго-западе и западе с пыльной бурей, на севере и в горах на юго-востоке – шквал.

    В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются шквал, град, ночью местами, днем на большей части усилится ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В Акмолинской области местами ожидаются шквал, град, ночью местами, днем на большей части усилится ветер 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с.

    В Павлодарской, Карагандинской областях днем местами ожидаются град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с.

    В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются град, шквал, местами усилится ветер 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

    В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях днем местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.

    В Туркестанской, Актюбинской областях днем местами усилится ветер 15-20 м/с.

    Днем в Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Павлодарской, Карагандинской, местами в Алматинской, Туркестанской, на юге Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара.

    В Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, местами в Жамбылской, Алматинской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, в отдельных районах Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.


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